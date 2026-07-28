Серия сильных землетрясений привела к пожарам и разрушениям на юго-западе Японии

На юго-западе Японии зафиксировали два сейсмических удара, которые спровоцировали обрушения зданий, пожары, перебои с электричеством и угрозу цунами.

Стихия обрушилась на префектуру Кумамото, где произошло два землетрясения, передает РИА «Новости».

Местные телеканалы показали кадры с поврежденными дорогами, разрушенными жилыми домами и сильными пожарами. В ряде районов пропало электричество, а для побережий заливов Ариакэ и Яцусиро объявили угрозу цунами.

Японское правительство экстренно сформировало оперативный штаб. Генеральный секретарь кабмина Минору Кихара озвучил распоряжение премьер-министра Санаэ Такаити: «Необходимо как можно скорее установить масштабы ущерба, тесно взаимодействовать с местными властями и, исходя из принципа приоритета человеческой жизни, всеми силами правительства заниматься спасением пострадавших и другими неотложными мерами».

Власти привлекли полицию, пожарных и военных к поисково-спасательным работам. Информации о погибших или пострадавших пока не поступало. Специалисты не выявили сбоев в работе атомных электростанций, расположенных в зоне стихийного бедствия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на японском острове Кюсю произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1.

Менее чем через час сейсмологи зафиксировали в этом же регионе повторный подземный толчок магнитудой 6,1.

Месяцем ранее сильные подземные толчки поразили восточное побережье префектуры Иватэ.