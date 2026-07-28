Автобус врезался в дерево в Коломенском проезде в Москве, в результате пострадали 17 человек, в том числе 2 детей. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"В Коломенском проезде произошло столкновение автобуса с деревом. Предварительно, пострадали 17 человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, 10 человек находятся в ГКБ имени С. С. Юдина, из них 2 детей. Еще 7 человек осматривают медики скорой помощи.

В настоящее время по улице Садовники перекрыты две полосы.

Мосгортранс окажет помощь в оформлении документов для получения страховых выплат пострадавшим в ДТП.