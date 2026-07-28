Тела трех человек нашли в квартире в регионе РФ

В жилом доме в Курске в результате пожара погибли три человека, сообщает пресс-служба СК региона во вторник.

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В сообщении уточняется, что в Курске следователи СК проводят доследственную проверку по факту гибели людей на пожаре: в ночь на 28 июля в одной из квартир после тушения там возгорания были обнаружены тела 43-летнего и 74-летнего мужчин, а также 73-летней женщины с признаками отравления угарным газом.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. По результатам проверки следствия будет принято процессуальное решение.