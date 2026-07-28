Член-корреспондент РАН Никита Зезин умер после избиения в Екатеринбурге
Член-корреспондент РАН Никита Зезин скончался после жестокого избиения в Екатеринбурге. Как сообщил депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер, на ученого, возглавлявшего один из крупнейших исследовательских вузов страны, напал неадекватный мужчина.
По словам депутата, нападение было совершено 13 июля, когда руководитель Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН Никита Зезин со своим заместителем Александром Шаниным проводил плановый осмотр опытных полей и посевов. На одном из участков ученые обнаружили детей в возрасте 8-10 лет на квадроциклах.
Несовершеннолетние катались по экспериментальным посевам, уничтожая результаты научных трудов, после чего их техника застряла в грязи. Сотрудники НИИ связались по телефону с родителями и договорились, что до конца рабочего дня досмотрят за детьми. Ученые на служебном автомобиле "УАЗ" доставили их в здание института, чтобы безопасно передать старшим.
Около 18:00 к зданию учреждения подъехали четыре внедорожника. Вышедшие из машин мужчины спортивного телосложения сразу перешли к агрессивным действиям. Один из них, представившийся Аркадием, начал наносить Никите Зезину прицельные удары руками и ногами по голове и телу. Затем нападавшие жестоко избили Александра Шанина - ветерана боевых действий в Афганистане. Нападение сопровождалось нецензурной бранью и угрозами, при этом дети оставались на месте и подбадривали избивавших.
В результате жестких побоев и перенесенного стресса сердце руководителя центра не выдержало, и он скончался.
Никита Зезин был признанным лидером в сфере сельскохозяйственной науки и внес огромный вклад в отечественную селекцию. Буквально за несколько дней до гибели он был удостоен знака отличия "За заслуги перед Свердловской областью" II степени, а в апреле 2026 года получил Национальную премию имени П.А. Столыпина "Аграрная элита России". Коллеги и близкие вспоминают его как простого, внимательного и очень человечного руководителя, умевшего поддержать каждого сотрудника.
Депутат Вячеслав Вегнер обратился к председателю СК Александру Бастрыкину с просьбой провести тщательное расследование обстоятельств нападения на известного ученого.