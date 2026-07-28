Член-корреспондент РАН Никита Зезин умер после избиения в Екатеринбурге

Член-корреспондент РАН Никита Зезин скончался после жестокого избиения в Екатеринбурге. Как сообщил депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер, на ученого, возглавлявшего один из крупнейших исследовательских вузов страны, напал неадекватный мужчина.

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По словам депутата, нападение было совершено 13 июля, когда руководитель Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН Никита Зезин со своим заместителем Александром Шаниным проводил плановый осмотр опытных полей и посевов. На одном из участков ученые обнаружили детей в возрасте 8-10 лет на квадроциклах.

Несовершеннолетние катались по экспериментальным посевам, уничтожая результаты научных трудов, после чего их техника застряла в грязи. Сотрудники НИИ связались по телефону с родителями и договорились, что до конца рабочего дня досмотрят за детьми. Ученые на служебном автомобиле "УАЗ" доставили их в здание института, чтобы безопасно передать старшим.

Около 18:00 к зданию учреждения подъехали четыре внедорожника. Вышедшие из машин мужчины спортивного телосложения сразу перешли к агрессивным действиям. Один из них, представившийся Аркадием, начал наносить Никите Зезину прицельные удары руками и ногами по голове и телу. Затем нападавшие жестоко избили Александра Шанина - ветерана боевых действий в Афганистане. Нападение сопровождалось нецензурной бранью и угрозами, при этом дети оставались на месте и подбадривали избивавших.

В результате жестких побоев и перенесенного стресса сердце руководителя центра не выдержало, и он скончался.

Никита Зезин был признанным лидером в сфере сельскохозяйственной науки и внес огромный вклад в отечественную селекцию. Буквально за несколько дней до гибели он был удостоен знака отличия "За заслуги перед Свердловской областью" II степени, а в апреле 2026 года получил Национальную премию имени П.А. Столыпина "Аграрная элита России". Коллеги и близкие вспоминают его как простого, внимательного и очень человечного руководителя, умевшего поддержать каждого сотрудника.

Депутат Вячеслав Вегнер обратился к председателю СК Александру Бастрыкину с просьбой провести тщательное расследование обстоятельств нападения на известного ученого.