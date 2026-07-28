Женщину, укравшую кошелек у пенсионерки в Жуковском в 2007 году, задержали

Правоохранители задержали женщину, которая украла кошелек у пенсионерки на рынке в подмосковном Жуковском в 2007 году. Злоумышленница долгое время скрывалась и даже поменяла паспортные данные, но ее все равно вычислили.

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Об этом во вторник, 28 июля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

— В рамках оперативных мероприятий установлено, что разыскиваемая сменила паспортные данные, проживала в Волгоградской области и в результате сотрудниками правоохранительных органов она была задержана, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Сумма ущерба по делу превысила восемь тысяч рублей. По решению суда подозреваемую арестовали до 20 августа. Прокуратура поставила на контроль ход расследования.

Ранее на рассмотрение в подмосковный суд направили уголовное дело двух мужчин, ограбивших ювелирный магазин в Тульской области в мае 2016 года. Злоумышленники напали на продавцов, а затем похитили украшения на пять миллионов рублей. Следователи установили их личности благодаря проверке ДНК-профиля.