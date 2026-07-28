Мощное землетрясение магнитудой 7,1 произошло на острове Кюсю в Японии

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло во вторник, 28 июля, у побережья японского острова Кюсю в районе префектуры Кумамото. Главное метеорологическое агентство Японии объявило предупреждение об угрозе цунами.

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Подземные толчки были зафиксированы около 16:27 по местному времени (10:27 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине около 10 километров.

Предупреждение об угрозе цунами действует для побережья залива Ариакэ и моря Яцусиро.

18 июля землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Перу. Наиболее сильно подземные толчки затронули провинцию Чупака в регионе Хунин, в частности район Чонгос Бахо. В результате инцидента погибли пять человек, еще 16 пострадали.

Два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле с разницей в 38 секунд вечером 24 июня. Из-за подземных толчков рухнули здания в Каракасе, а сильнее всего пострадал город Ла-Гуайра в штате Варгас на Карибском побережье. Землетрясение стало самым сильным за более чем 100 лет, подземные толчки ощущались даже на севере Бразилии.