Египет выдал Узбекистану вора в законе Жору Ташкентского

Египет выдал Узбекистану 54-летнего авторитета Георгия Сорокина, известного как вор в законе Жора Ташкентский. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «Прайм Крайм».

По информации издания, криминальный авторитет был задержан в Египте в июле по запросу МВД республики Узбекистан. Его обвиняют в вымогательстве, совершенном группой лиц. О каком именно преступлении идет речь, не уточняется.

Криминальная биография авторитета пестрит множеством судимостей и масштабной географией преступлений. Впервые он сел еще в Советском союзе — в 1990 году получил семь лет за грабеж. На зоне он регулярно нарушал режим, отказывался от сотрудничества с администрацией, но не смотря на это в 1995 году вышел по объявленной президентом Узбекистана амнистии.

В 1998 году был коронован в Москве ворами Юлдашем Бостанлыкским, Дато Ташкентским и Рудиком Бакинским. Авторитет вел преступную деятельность на территории Узбекистана, Казахстана и России. Его сажали за разбои, грабежи, вымогательства, а также незаконный оборот оружия и наркотиков.

Ранее в Москве сотрудники Главного управления уголовного розыска (ГУУР) задержали 65-летнего Нугзара Торчинаву, известного как вор в законе Торчик. Его подозревают в вымогательстве.