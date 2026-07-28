Готовивший подрыв в Белгороде агент СБУ попал на видео

ФСБ показала задержание 63-летнего мужчины, готовившего в Белгороде теракт против одного из чиновников из Харьковской области. Соответствующие кадры опубликованы в ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

На видео показано, как мужчина идет через кладбище, выходит в поле, останавливается около определенной точки и достает пакет. Затем снято, как он с пакетом идет по городу. В какой-то момент к нему подбегают вооруженные правоохранители, заламывают ему руки, кладут на асфальт и надевают наручники.

Ранее сообщалось, что фигурант дал признательные показания.

Он рассказал, что был завербован органами Службы безопасности Украины в Киеве. Там же прошел обучение и инструктаж. Затем приехал в Белгород, где подобрал контейнеры из определенной точки, в которой находились компоненты для самодельного взрывного устройства (СВУ).

В отношении мужчины возбудили уголовное дело.