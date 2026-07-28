Мужчина угрожал ножом сотрудникам магазина в Москве после кражи бутылок вина

Мужчина вместе с девушкой украли пять бутылок вина из магазина на юго-востоке Москвы. Управляющий и кассир торговой точки догнали злоумышленников, после чего юноша начал угрожать им ножом.

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Об этом во вторник, 28 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

— Управляющий и кассир догнали его и потребовали оплатить товар либо вернуть его. В ответ он бросил пакет с похищенным, бутылки разбились, возникла драка, девушка скрылась. В ходе потасовки злоумышленник достал предмет, похожий на нож, оголил лезвие и стал угрожать его применением, после чего также скрылся, — рассказали в канале ведомства в МАКС.

Силовики задержали подозреваемых — 18-летнего молодого человека и его сообщницу, 20-летнюю девушку. В отношении юноши возбудили уголовное дело по статье о разбое, в отношении фигурантки — по статье о краже. Молодого человека отправили под домашний арест, а соучастницу преступления отпустили под подписку о невыезде.

Ранее подобный инцидент произошел в магазине в Новой Москве. Уроженец Камчатского края угрожал ножом сотруднице торговой точке и похитил из кассы 30 тысяч рублей. Злоумышленника задержали и возбудили уголовное дело. Его заключили под стражу.