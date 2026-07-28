Мужчина передал мошенникам 75 миллионов рублей в Подмосковье

18-летний житель Подмосковья стал жертвой телефонных мошенников и лишился 75 миллионов рублей. Об этом во вторник, 28 июля, сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

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По данным полиции, сначала молодому человеку позвонил лжесотрудник военкомата и убедил назвать код из СМС. Позже аферисты сообщили, что его персональные данные якобы использовали для финансирования терроризма, и потребовали передать все сбережения и ценности для «декларирования». В первый день юноша отдал мошенникам более 43 миллионов рублей, а затем впустил в квартиру сообщника злоумышленников, который вскрыл сейф родителей и похитил деньги и ювелирные украшения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Полицейские установили личности трех курьеров в возрасте 20 и 21 года и задержали их в Москве. По их словам, они сами ранее стали жертвами аналогичной схемы обмана. Все фигуранты арестованы.

В МВД напомнили, что сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не запрашивают по телефону коды из СМС, не предлагают переводить деньги на «безопасные счета» и не привлекают граждан к участию в оперативных мероприятиях. При подобных звонках ведомство рекомендует сразу прервать разговор и самостоятельно связаться с официальной организацией, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что мошенники начали использовать новую схему обмана, в которой убеждают россиян пройти якобы назначенную полиграфическую проверку после взлома аккаунта на портале «Госуслуги».