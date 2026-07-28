В Белгороде задержали готовившего теракт агента СБУ

Сотрудники ФСБ задержали в Белгороде мужчину, готовившего теракт против сотрудника военно-гражданской администрации Харьковской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

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Задержанный - местный житель 1963 года рождения, который был завербован сотрудниками Службы безопасности Украины.

По данным следствия, он прошел спецобучение в Киеве. Его научили делать тайники, вести наружное наблюдение, использовать средства конспирации, обращаться с взрывными устройствами и взрывчатыми веществами.

По заданию СБУ мужчина установил наблюдение за сотрудниками военно-гражданской администрации Харьковской области. Полученные данные передавал через мессенджер Telegram.

Затем ему поставили задачу подорвать машину одного из сотрудников харьковской ВГА. Для этого он достал из тайника элементы двух самодельных взрывных устройств.

Против мужчины возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям: незаконные приобретение и хранение взрывных устройств, прохождение обучения для осуществления террористической деятельности, приготовление к теракту и госизмена.

Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.