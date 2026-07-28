Житель Калужской области задержан за сборку дронов для разведки ВСУ

Сотрудники управления ФСБ России по Калужской области возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который фотографировал военные объекты и собирал БПЛА для проведения разведки.

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Как рассказали в ведомстве, местный житель по своей инициативе вышел на связь с противником. Он предложил украинским кураторам помощь в передаче беспилотных летательных аппаратов для ВСУ, а также обещал содействие в организации терактов на территории региона.

Установлено, что мужчина фотографировал военные объекты и собирал БПЛА для проведения разведки.

Подозреваемый задержан сотрудниками ФСБ России. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статьям "Участие в деятельности террористической организации" и "Государственная измена". Ведется расследование.