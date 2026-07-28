Молодой человек и девушка задержаны за разбой и кражу на юго-востоке Москвы

Полицейские задержали двоих обвиняемых в краже и разбойном нападении на сотрудников магазина в Рязанском районе столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.

«В дежурную часть ОМВД России по Рязанскому району Москвы поступило сообщение о драке во дворе в 2-м Грайвороновском проезде. На место незамедлительно был направлен наряд патрульно-постовой службы полиции. При просмотре записей видеонаблюдения установлено, что двое неизвестных зашли в магазин, молодой человек взял пять бутылок вина и, минуя кассовую зону, вместе с девушкой покинул помещение», – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что управляющий и кассир догнали нарушителей и потребовали оплатить товар либо вернуть его. В ответ молодой человек бросил пакет с похищенным, бутылки разбились, началась драка, девушка скрылась. Во время потасовки юноша достал предмет, похожий на нож, и стал угрожать им, после чего также скрылся.

«В результате комплекса мероприятий сотрудники ОУР ОМВД установили личности нападавших и спустя пять часов задержали их на ул. Михайлова – 18-летнего юношу и 20-летнюю девушку», – подчеркнули в ведомстве.

В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ («Разбой»), его спутница стала фигуранткой дела по ст. 158 УК РФ («Кража»). Фигурантам предъявлено обвинение. Суд избрал юноше меру пресечения в виде домашнего ареста, девушка оставлена под подпиской о невыезде.

Кроме того, пара была привлечена к ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).