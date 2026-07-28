Телефонные мошенники похитили 75 млн рублей у 18-летнего жителя Подмосковья

Телефонные мошенники похитили 75 миллионов рублей у 18-летнего жителя Московской области, используя схему с ложными обвинениями в финансировании терроризма. Об этом сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. Злоумышленники не только выманили у юноши десятки миллионов рублей, но и вскрыли сейф в его квартире с помощью строительного инструмента.

«В первый день юноша отдал курьеру телефонных мошенников более 43 млн рублей, а в другой позволил „внештатному сотруднику“ аферистов пройти в квартиру, где тот, используя болгарку, кувалду и монтировку, вскрыл сейф родителей. Там также находились денежные средства и ювелирные украшения. Общая сумма ущерба составила 75 млн рублей», — рассказала Татьяна Петрова.

По данным полиции, всё началось со звонка лжесотрудника военкомата, который попросил код из СМС для оформления пропуска. Вскоре после этого жертве ещё раз позвонили, заявив о взломе аккаунта налогоплательщика и переводе средств лицу, находящемуся в федеральном розыске.

Юношу убедили, что он стал подозреваемым в финансировании терроризма, и для избежания ответственности необходимо передать сбережения курьеру. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Правоохранителям уже удалось задержать трёх курьеров в возрасте 20 и 21 года в Москве. Задержанные утверждают, что сами стали жертвами аналогичной схемы, а один из них передал добычу знакомому, ожидавшему его в автомобиле каршеринга. В настоящее время фигуранты арестованы.

Схема с ложными обвинениями в тяжких преступлениях остаётся одним из самых дерзких видов телефонного мошенничества. Злоумышленники активно применяют методы социальной инженерии, запугивая жертв уголовным преследованием или блокировкой счетов для получения доступа к их сбережениям. В ГУ МВД России по Московской области подчёркивают: сотрудники правоохранительных органов и банков никогда не запрашивают по телефону коды из СМС, не просят переводить деньги на «безопасные счета» и не привлекают граждан к проведению оперативных мероприятий. При поступлении подобных звонков необходимо немедленно прекратить разговор и самостоятельно перезвонить в официальные структуры по номерам, указанным на их сайтах.

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