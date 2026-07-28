Четверо транс-женщин напали на туриста и ограбили его в Паттайе

В Таиланде задержали четырех транс-женщин («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), которых подозревают в нападении и ограблении австралийского туриста. Об этом сообщается на портале Khaosod.

Инцидент произошел 27 декабря 2025 года, однако подозреваемых арестовали лишь в конце июня 2026-го. 53-летний австралиец сообщил в полицию, что на улице в Паттайе на него напала группа трансгендерных женщин, которые избили его и украли вещи.

После совершения преступления фигуранты — молодые люди в возрасте от 18 до 20 лет — скрывались в разных районах Таиланда. Все четверо заявили, что не согласны с обвинениями в нападении и краже. Задержанных передали следователям для дальнейшего разбирательства.

В начале июля две транс-женщины обокрали российского туриста, оказавшись в номере его отеля рядом с Уокинг-стрит в Паттайе. Мужчина сообщил, что накануне предложил двум тайкам 3000 бат за эскорт-услуги и пригласил их в свой номер, а после встречи обнаружил пропажу более 10 тыс. бат. Турист сразу обратился в полицию и попросил проверить записи камер видеонаблюдения. Сотрудники осмотрели место происшествия, собрали улики и установили подозреваемых.