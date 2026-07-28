В Таиланде задержали бизнесмена из России

Приморского бизнесмена Виктора Алексеенкова задержали в Таиланде. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

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"Задержан. Данных, когда будет экстрадиция в Россию, пока нет", - отметил собеседник агентства.

По данным газеты Thai Post, задержанный скрывался в провинции Пхукет и находился в розыске по запросу о выдаче. В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый превысил разрешенный срок пребывания в Таиланде и являлся лицом, в отношении которого уголовный суд выдал ордер на арест с целью экстрадиции в ответ на соответствующий запрос РФ.

По данным СМИ, Алексеенков - известный в Приморье бизнесмен, занимает пост президента Федерации самбо Приморского края, согласно указанной на сайте информации. В июле 2002 года на Алексеенкова было совершено покушение. Он выжил, но получил инвалидность.