В Якутске подросток умер от удара током при зарядке мобильного телефона

Следователи устанавливают обстоятельства смерти в Якутске 15-летнего подростка в результате электротравмы. Мальчик умер от удара электрическим током при зарядке мобильного телефона, сообщили в следственном управлении СК России по Якутии.

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"По данным следствия, 24 июля несовершеннолетний, находясь в гостях у своих родственников в квартире дома по улице Лермонтова города Якутска, при зарядке своего мобильного телефона получил удар электрическим током, в результате которого скончался на месте. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сообщили в ведомстве.

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе медицинская и электротехническая судебные экспертизы.