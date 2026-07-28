Две европейские страны вступили в смертельную схватку с лесными пожарами

Франция и Испания пытаются справиться с масштабными лесными пожарами до наступления новой волны жары. По словам официальных лиц, ближайшие дни являются «абсолютно критическими» для пожарных, поскольку на этой неделе температура снова повысится.

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Пожарные во Франции и Испании пытаются взять под контроль масштабные лесные пожары до наступления новой волны жары, которая на этой неделе осложнит борьбу с огнем, пишет The Guardian.

Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка заявил, что понедельник и вторник — «абсолютно решающие дни» перед тем, как с среды снова начнет расти температура, а премьер-министр Педро Санчес предупредил: «Нас ждут трудные, сложные часы».

По словам представителей ЕС, лесные пожары могут продолжаться до начала ноября, и этот год может стать рекордным по площади выгоревших территорий.

Пожар в холмистой местности в Авиле, к западу от Мадрида, стал самым масштабным в истории Испании: он охватил территорию в 50 000 гектаров. Власти борются с двумя отдельными пожарами к северо-западу от Мадрида, в результате чего общая площадь выгоревших земель в окрестностях столицы достигла 70 000 гектаров.

Государственное метеорологическое агентство Испании Aemet заявило, что жара продержится «как минимум» до воскресенья, «что затруднит тушение пожаров из-за высоких температур и порывистых южных ветров».

По словам представителя пожарной службы Эрика Брокарди, Франция также «наперегонки со временем» пытается справиться с лесными пожарами, возникшими на этой неделе на фоне очередной волны жары. По прогнозам синоптиков, со вторника в некоторых частях страны температура может подняться до 40 °C, отмечает The Guardian.

Это осложнит борьбу с лесным пожаром в Жиронде на юго-западе Франции, который министр внутренних дел Лоран Нуньес назвал «чрезвычайно интенсивным и непредсказуемым, с собственными ветрами, которые беспорядочно движутся в сторону Бордо».

Мэр Бордо Тома Казенав сообщил Би-би-си, что готовится к «различным вариантам развития событий», поскольку огонь приблизился к городу на расстояние 15 км.

«Мы готовимся принять большое количество людей, если будет принято решение об их дальнейшей эвакуации», — сказал он.

Во время визита в Бордо президент Франции Эммануэль Макрон заявил: «Ближайшие недели будут тяжёлыми, и мы должны выстоять».

Однако он отметил, что хотя небольшой пожар в соседнем департаменте Ланды, из-за которого пришлось эвакуировать более 30 000 человек, был «локализован», но остаётся «опасным».

«В ближайшие несколько часов и дней нам нужно быть предельно осторожными», — сказал он.

Пожар в Жиронде на данный момент охватил территорию площадью 42 000 гектаров, что делает его одним из самых масштабных опустошений земель во Франции со времён Второй мировой войны.

В коммуне Сестас, расположенной примерно в 16 километрах от города Бордо, пожарные с помощью механических экскаваторов выкорчёвывали деревья, чтобы создать противопожарную полосу.

По словам Нуньеса, обширный пожар, из-за которого пришлось эвакуировать 220 000 человек, в ночь на понедельник не распространился, но его «не удалось локализовать», и он по-прежнему «очень сложен для тушения».

Выступая после экстренного заседания правительства Франции в понедельник, он назвал лесные пожары этого года «совершенно беспрецедентными». С января сгорело более 116 000 гектаров леса и другой растительности, что намного больше, чем 70 000 гектаров, сгоревших за весь 2025 год.

Правительство Испании заявило, что в этом году сгорело 172 000 гектаров лесных угодий, что в шесть раз больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Премьер Санчес заявил на конференции по климату, что лесные пожары — это не единичные случаи. «Это самое болезненное проявление чрезвычайной климатической ситуации, из-за которой лесные пожары становятся всё более разрушительными, а периоды аномальной жары — всё более частыми, и в результате наша земля становится всё более уязвимой, — сказал он. — Это уже не исключение. Это правило».

Глава департамента Европейской комиссии по вопросам «зелёного» перехода Тереза Рибера заявила, что Европа не готова к последствиям климатического кризиса. В интервью El País она сказала, что в октябре комиссия предложит стратегию адаптации, которая будет гораздо более комплексной, чем реализуемые на данный момент меры.

Серия периодов аномальной жары, в том числе рекордно высокие температуры в июне, которые, по мнению учёных, были бы невозможны без климатического кризиса, привели к пересыханию почвы и образованию легковоспламеняющейся растительности, что стало причиной пожаров этим летом.

Представитель Европейской комиссии заявил, что сезон лесных пожаров начался в апреле и может продлиться до начала ноября. Чиновники также подчеркнули, что с середины недели во Франции, Испании и Греции возрастёт риск возникновения лесных пожаров.

Исполнительный орган ЕС координировал отправку семи самолётов и четырёх вертолётов во Францию, а также шести самолётов и трёх групп по тушению лесных пожаров в Испанию после того, как эти страны задействовали механизм экстренной помощи ЕС. Кроме того, в регион Бордо были направлены сотрудники ЕС для оказания помощи местным властям, пишет The Guardian.

Официальные лица подчеркнули беспрецедентный характер недавних пожаров, которые быстро распространились на обширных территориях. Представитель комиссии сообщил, что скорость распространения недавнего пожара на юге Испании, унесшего жизни 13 человек, достигала 6,4 км/ч, в то время как пожарные могут бороться только с пожарами, распространяющимися со скоростью не более 300 метров в час.

Масштабы лесных пожаров в Европе заставляют усомниться в способности континента справиться с этой проблемой. Италия входит в число примерно 10 европейских стран, которые направили во Францию и Испанию оборудование и бригады для тушения пожаров, продолжая бороться с собственными возгораниями.

По словам официальных лиц, на севере и в центральной части Португалии вспыхнуло несколько пожаров, с которыми борются более 1000 пожарных и других специалистов.

В понедельник пожарные боролись с крупным лесным пожаром в итальянском регионе Апулия на юге страны. Более 400 человек, многие из которых были туристами, отдыхавшими в кемпингах среди сосновых лесов, в воскресенье были эвакуированы по морю с полуострова Гаргано, когда пламя, раздуваемое сильным ветром, добралось до пляжей. Еще 58 человек были эвакуированы из своих домов в Маратее из-за лесного пожара в соседней области Базиликата.

Италия готовится к четвертой в этом году аномальной жаре: со среды температура может подняться до 38–40 °C.

Дым от пожаров во Франции продолжает вызывать «заметное ухудшение» качества воздуха в регионе Новая Аквитания и за его пределами. Органы здравоохранения предупреждают об опасности. Пожилым людям, беременным женщинам, а также тем, у кого есть проблемы с дыханием и хронические заболевания, рекомендуется соблюдать меры предосторожности. Местные органы здравоохранения рекомендуют закрывать окна, носить маску FFP2 на улице и избегать физических нагрузок. В канцелярии премьер-министра сообщили, что в регион было отправлено более 1,5 миллиона масок FFP2.