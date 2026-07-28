В доме мужчины обнаружили тело известной порномодели с заклеенным ртом

В Перу тело известной порномодели обнаружили в доме жителя Лимы. Об этом пишет Exitosa Noticias.

Сотрудников полиции вызвала мать мужчины рано утром в четверг, 23 июля. Она заявила, что он всю ночь пил и шумно проводил время с какой-то моделью. На кухне квартиры правоохранители обнаружили мужчину, который спокойно готовил завтрак. В комнате на полу лежала 34-летняя Райза Хоселин Мартинес Копа, известная под сетевым псевдонимом La Chocolatita («Шоколадка»).

Женщина была избита, а ее рот заклеен толстым слоем скотча. Спасти перуанку было невозможно. Вокруг тела было разбросано множество пивных банок. Кроме того, полиция обнаружила в квартире вещество, которое может быть наркотиком. Владельца квартиры арестовали. Позже выяснилось, что модель была удушена, однако как именно это произошло — неизвестно.

Копа была известной моделью с большим количеством подписчиков в социальных сетях. Кроме того, у перуанки был аккаунт с платной подпиской на платформе OnlyFans, где она выкладывала порноконтент. Модель получила скандальную славу в начале года, когда стало известно о ее связи с известным футболистом — игроком сборной Перу Педро Акино.

Тогда в эфире одного из телеканалов появилась запись с камеры наблюдения, на которой видно, как Акино заходит в квартиру Копы рано утром. При этом родным он сказал, что едет на тренировку. Акино не комментировал этот скандал. Узнав о случившемся в Копой, он уехал в США.

Ранее сообщалось, что в Польше нашли тело модели, которая таинственно пропала 13 июля. 24-летнюю Джессику Ярикре извлекли из воды через двое суток.