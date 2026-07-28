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Shot: Четыре человека на лодке пропали без вести на Чукотке

Вечерняя Москва

На Чукотке пропали четыре человека, отправившиеся на моторной лодке по озеру Красное. Об этом во вторник, 28 июля, сообщил Telegram-канал Shot.

Четыре человека на лодке пропали без вести на Чукотке
© Вечерняя Москва

По данным источника, в экстренные службы обратилась жительница села Усть-Белая. Она сообщила, что ее родственники, в том числе родители, несколько часов назад вышли на моторной лодке на озеро Красное и перестали выходить на связь.

Сейчас добровольцы обследуют береговую линию. Для расширения поисков планируется задействовать вертолет.

Озеро Красное — крупнейшее озеро Анадырской низменности. Его название связано с красными и бурыми оттенками окружающих горных пород. Длина водоема составляет 35 километров, ширина — 15 километров, максимальная глубина — до четырех метров, площадь — 458 квадратных километров, уточняется в публикации.

Тем временем спасатели больше месяца разыскивают 39-летнего рыбака Вадима Крука, пропавшего в районе таинственной Манской «петли смерти» в Красноярском крае. В том же районе в прошлом году пропала семья Усольцевых.