Четыре человека на лодке пропали без вести на Чукотке

На Чукотке пропали четыре человека, отправившиеся на моторной лодке по озеру Красное. Об этом во вторник, 28 июля, сообщил Telegram-канал Shot.

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По данным источника, в экстренные службы обратилась жительница села Усть-Белая. Она сообщила, что ее родственники, в том числе родители, несколько часов назад вышли на моторной лодке на озеро Красное и перестали выходить на связь.

Сейчас добровольцы обследуют береговую линию. Для расширения поисков планируется задействовать вертолет.

Озеро Красное — крупнейшее озеро Анадырской низменности. Его название связано с красными и бурыми оттенками окружающих горных пород. Длина водоема составляет 35 километров, ширина — 15 километров, максимальная глубина — до четырех метров, площадь — 458 квадратных километров, уточняется в публикации.

Тем временем спасатели больше месяца разыскивают 39-летнего рыбака Вадима Крука, пропавшего в районе таинственной Манской «петли смерти» в Красноярском крае. В том же районе в прошлом году пропала семья Усольцевых.