В США произошла стрельба на фестивале

Правоохранители задержали 15-летнего подростка после стрельбы на гастрономическом фестивале в развлекательном центре в Сиэтле (США). Об этом пишет Seattle Times.

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По данным газеты, инцидент произошел в воскресенье, 26 июля. Двое молодых людей внезапно устроили перестрелку, один из них после серии выстрелов покинул место ЧП. Предварительно, погибли 3 человека, 6 получили ранения.

Правоохранители продолжают поиски второго нападавшего. Вместе с тем, шеф полиции Шон Барнс полагает, что второй молодой человек — среди убитых, погиб во время перестрелки.

По его словам, подростки целенаправленно стреляли друг в друга, при этом пули попадали в невинных людей, оказавшихся поблизости от места происшествия.

Очевидцы отметили, что молодые люди стреляли друг в друга из пистолетов очень быстро, не целясь, пули летели во все стороны, рикошетили.

Журналисты заметили, что два человека скончались на месте, третий умер в Медицинском центре Харборвью. Маленький ребенок, пострадавший при стрельбе, находится в удовлетворительном состоянии и получает необходимое лечение.

По данным обозревателей, фестиваль Bite of Seattle, который проводится в Сиэтл-центре уже несколько десятилетий, ежегодно собирает десятки тысяч человек. В фестивале участвуют сотни кулинаров, на него приглашают известных музыкантов.