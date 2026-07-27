В Днепропетровске военкомы выстрелили в женщину

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Днепропетровске на Украине в ходе мобилизации выстрелили в женщину, другой переехали ногу. Об этом сообщило издание "Страна".

На опубликованном изданием видео слышны звуки выстрела, после чего служебный автобус ТЦК уезжает с места событий. Две женщины в это время лежат на земле, раздаются крики. Уточняется, что против еще одной женщины военкомы применили слезоточивый газ. По данным местных СМИ, женщины пытались помешать принудительной мобилизации, после чего военкомы напали на них.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы, хотя они стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео насильственной мобилизации и конфликтов граждан с представителями ТЦК в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии ТЦК активизируют рейды по общественным местам, хватают мужчин и заталкивают в свои микроавтобусы. При задержании к военнообязанным нередко применяют силу и нарушают закон, такие инциденты неоднократно приводили к гибели людей.