Мужчина с ножом атаковал митинг в поддержку Федорова во Львове

Во Львове протест с требованием вернуть Михаила Федорова на пост министра обороны Украины закончился инцидентом с применением холодного оружия. Неизвестный мужчина, вооружившись ножом, попытался совершить нападение на участников акции.

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Как сообщил корреспондент издания NV, нападавший был оперативно блокирован самими митингующими, после чего его передали прибывшим сотрудникам полиции. В данный момент правоохранители проводят опрос свидетелей происшествия для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Напомним, что 27 июля жители Львова вышли на акцию протеста уже двенадцатый день подряд. Около 150 человек собрались у памятника Тарасу Шевченко на проспекте Свободы, требуя объяснений от власти по поводу кадровых перестановок в военном ведомстве. Протестующие скандируют лозунги «Федорова — в министры» и заявляют, что не намерены расходиться, пока Владимир Зеленский не вступит с ними в конструктивный диалог.