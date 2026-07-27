В Киеве задержали журналиста, расследующего коррупцию

В Киеве полицейские задержали журналиста интернет-телеканала hromadske Евгения Шульгата.

Об этом украинский медиаресурс сообщил в своем Telegram-канале.

«Полицейские остановили такси, в котором ехал журналист, и надели на него наручники», — говорится в публикации.

По версии полиции, основанием для задержания стало несоблюдение правил воинского учета. Однако, как пишет hromadske, у Шульгата нет никаких нарушений. Отмечается, что журналист работал над расследованиями, касающимися коррупции в правоохранительной системе.

Ранее депутат Госдумы от Республики Крым Леонид Ивлев указал на борьбу украинских коррупционеров между собой.