В Киеве задержали журналиста, расследующего коррупцию
В Киеве полицейские задержали журналиста интернет-телеканала hromadske Евгения Шульгата.
Об этом украинский медиаресурс сообщил в своем Telegram-канале.
«Полицейские остановили такси, в котором ехал журналист, и надели на него наручники», — говорится в публикации.
По версии полиции, основанием для задержания стало несоблюдение правил воинского учета. Однако, как пишет hromadske, у Шульгата нет никаких нарушений. Отмечается, что журналист работал над расследованиями, касающимися коррупции в правоохранительной системе.
Ранее депутат Госдумы от Республики Крым Леонид Ивлев указал на борьбу украинских коррупционеров между собой.