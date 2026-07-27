Бабушка задушила собственную новорожденную внучку в роддоме

В Индии 47-летнюю женщину арестовали по подозрению в убийстве новорожденной внучки в частной больнице города Бхавани штата Тамилнад. По данным Times of India, причиной смерти младенца стало удушение.

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Дочь задержанной Приядаршини, 25-летняя жена Селвакумара, поступила в больницу для родов 17 июля. На следующий день она родила здоровую девочку с помощью кесарева сечения.

Однако вскоре после рождения ребенок умер при подозрительных обстоятельствах. Сотрудники медицинского учреждения обнаружили травмы на шее младенца и сообщили о произошедшем в полицию. Правоохранители обратили внимание на показания бабушки ребенка Тангамани, которые показались им противоречивыми.

Тело девочки направили на судебно-медицинскую экспертизу. Специалисты установили, что смерть наступила в результате удушения. После получения результатов проверки полиция задержала Тангамани.

Во время допроса женщина призналась в убийстве. По версии следствия, она объяснила свой поступок опасениями, что дочь не сможет воспитывать двух девочек, поскольку у нее уже был четырехлетний ребенок. Также она рассказала о семейных проблемах, связанных с финансовыми трудностями и алкоголизмом зятя.

В отношении женщины возбудили уголовное дело об убийстве. Расследование продолжается.

Ранее мы сообщали о похожем случае. Бабушка задушила новорожденную внучку из-за того, что хотела мальчика.