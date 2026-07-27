Мужчина попытался увести чужого ребенка с детской площадки в Москве

Неизвестный мужчина, представившись близким родственником, попытался увезти ребенка с детской площадки на улице Панферова в Гагаринском районе Москвы. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел 25 июля. В полицию поступило сообщение от очевидцев, которые заметили подозрительного гражданина, пристававшего к детям. На место выехали сотрудники патрульно-постовой службы.

По данным полиции, 25-летний злоумышленник подошел к ребенку 2018 года рождения и, представившись его родственником, попытался увести с территории площадки. Мужчину задержали на месте и доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Материалы проверки переданы в следственные органы, где будет принято процессуальное решение.

Ранее в Москве задержали мужчину 1969 года рождения, который приставал к 9-летнему мальчику в метро. Это произошло в вагоне поезда, следовавшего от станции "Речной вокзал" в сторону "Войковской".

Возбуждено уголовное дело по статье "Иные действия сексуального характера". Злоумышленника также проверят на причастность к совершению похожих преступлений.