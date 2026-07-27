На Эльбрусе нашли тело российского альпиниста

На горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии нашли тело еще одного альпиниста из России — он входил в состав международной группы туристов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

Альпинист входил в международную группу из четырех туристов — вместе с ним на Эльбрус пытались подняться три гражданина из Боснии и Герцеговины. Они тоже погибли, их тела были обнаружены ранее.

В данный момент спасатели занимаются спуском тел.

«По состоянию на 14:20 мск спасателями МЧС России обнаружены все четыре тела (три иностранца и один гражданин РФ). В настоящее время осуществляется спуск тел», — сообщили в МЧС.

Отметим, что это не первый подобный случай за последнее время — ранее на Эльбрусе нашли тело туриста из Тульской области.