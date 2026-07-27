Оглашен приговор банде, убившей аниматоров в Краснодарском крае

Главарь банды, убившей аниматоров Кирилла Чубко и Татьяну Мостыко в Краснодарском крае, получил пожизненный срок. Его сообщники приговорены к длительным срокам заключения, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

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Демьяна Кеворкьяна суд признал виновным по обвинительному вердикту присяжных и назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Также его обязали выплатить штраф в размере 600 тысяч рублей и лишили государственной награды — медали "За Отвагу".

Анатолию Двойникову назначили 25 лет колонии: первые пять лет он проведет в тюрьме, затем продолжит отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначили штраф 300 тысяч рублей, ограничение свободы на два года и запрет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, сроком на три года.

Арам Татосян получил 23 года лишения свободы, из которых первые пять лет — в тюрьме. Также ему назначены штраф 400 тысяч рублей и ограничение свободы на два года.

Преступление произошло весной 2023 года. Кирилл Чубко и 19-летняя Татьяна Мостыко возвращались с работы в Усть-Лабинск, когда у автомобиля пробило колесо. На трассе к ним подошли трое мужчин, которые предложили помочь и отвезти Кирилла за запасным колесом.

Следствие установило, что после ремонта машины злоумышленники напали на мужчину и убили его. Затем они увезли Татьяну, воспользовались банковскими картами погибших и сняли около 190 тысяч рублей. Позже девушку также лишили жизни, а тела жертв спрятали. Чтобы скрыть следы преступления, автомобиль Кирилла подожгли в лесу.

Кириллу Чубко было 37 лет, у него остались жена и маленький ребенок.