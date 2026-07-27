Россиянин пытался заживо сжечь жену

В Волгоградской области местный житель пытался сжечь жену за пьянство, но испугался за квартиру и потушил. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в городе Волжском 21 июля. Мужчина вернулся с работы и застал супругу в состоянии алкогольного опьянения — между ними вспыхнула ссора из-за того, что женщина регулярно злоупотребляет алкоголем.

В ходе конфликта мужчина схватил со стола спиртосодержащую жидкость и облил ею жену, а затем поджег ее зажигалкой. Однако после этого он испугался, что от огня может пострадать квартира, и сам потушил пламя.

На крики женщины прибежал ее сын, который вызвал скорую помощь. Пострадавшую госпитализировали с обширными ожогами тела — выжить ей удалось лишь благодаря вовремя оказанной помощи врачей.

Супруг пострадавшей полностью признал вину, суд заключил его под стражу. Ему вменяют ч.3 ст.30 п.«д» ч.2 ст.105 УК РФ.