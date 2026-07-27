С 13:40 понедельника Энергодар полностью обесточен, сообщил 27 июля глава города Максим Пухов в своем канале.

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В сообщении Пухова уточняется, что Энергодар с 13:40 понедельника обесточен полностью – такие меры необходимы для проведения работ в энергосистеме.

По предварительной информации, полное отключение электричества продлится около суток. После того, как электроснабжение будет восстановлено, микрорайоны будут подключаться так же, как и в последнее время – поочередно, уточнил Пухов.

Также известно, что критическая инфраструктура переведена на резервные дизель-генераторы.