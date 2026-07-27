Более ста жителей одного региона России госпитализированы после ударов ВСУ

Более ста жителей Белгородской области все еще госпитализированы после ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по этому региону России. Об этом сообщает правительство региона, заявление властей приводит РИА Новости.

Как рассказали в правительстве, всего по состоянию на 27 июля в медучреждениях Белгородской области проходят 111 человек, 12 из которых находятся в реанимации. Все попавшие в больницы получают должный медицинский уход.

Число пострадавших в результате атаки ВСУ на Белгород достигло 13

"Им оказывается вся требующаяся медицинская помощь, при необходимости также проводятся консультации со специалистами федеральных медучреждений". правительство Белгородской области

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону в результате воздушной атаки ВСУ получил повреждения многоквартирный дом в Пролетарском районе города. Жертвами стали два человека — муж и жена. Для жителей был развернут пункт временного размещения. Еще восемь горожан получили ранения.