Мужчину с 100 граммами мефедрона задержали в Новой Москве

Силовики задержали в Новой Москве уроженца Ставропольского края с 100 граммами мефедрона. В квартире подозреваемого также нашли другие наркотики. Об этом в понедельник, 27 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

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— При личном досмотре оперативники изъяли у гражданина три свертка с неизвестным веществом. Согласно справке об исследовании, их содержимое является наркотическим средством — мефедроном, общей массой около 100 граммов, — рассказали на сайте ведомства.

Силовики провели обыск в квартире на улице Потаповская роща. Там нашли 49 свертков с гашишем. В отношении мужчины возбудили уголовное дело и отправили его в СИЗО.

Ранее уроженца Ташкента с 113 свертками с метадоном задержали вблизи улицы Константина Федина в Москве. Он признался, что планировал сбыть наркотики. Росгвардейцы доставили его в полицейский участок.