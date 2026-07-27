Полтора миллиона на грани смерти и 19 умерших: что случилось в Уганде

В регионе Карамоджа в Уганде нарастает кризисная ситуация: из-за отсутствия ожидаемых в этом сезоне дождей урожай почти полностью погиб, и теперь 1,5 миллиона жителей столкнулись с острой нехваткой продовольствия и ростом уровня недоедания.

© Московский Комсомолец

Власти Уганды уже объявили о планах распределить более 9000 тонн продовольственной помощи в течение следующих двух месяцев. Впервые за долгое время правительству пришлось взять гуманитарную функцию полностью на себя, распечатав чрезвычайный фонд в размере 45 миллиардов угандийских шиллингов (около 12 млн долларов США).

На прошлой неделе министр по вопросам готовности к стихийным бедствиям и делам беженцев Сэм Энгола уже дал старт работе по распределению гуманитарной помощи в начальной школе в округе Каабонг.

«Президент не хочет слышать о том, что в Карамодже кто-то умирает от голода. Я здесь, чтобы контролировать распределение этой продовольственной помощи до самого конца. Я обеспечу, чтобы каждый получил свою еду», — заявил министр.

Тем временем журналисты находят в Уганде истории, от которых перехватывает дыхание. 21-летняя Ангелина Шакиру, мать двоих детей, потеряла весь свой урожай. Чтобы прокормить собственную семью, женщина каждое утро отправляется на небольшую мельницу, где с помощью машин измельчает камни в порошок для вымывания золота.

«Работа пыльная и изнурительная, но это единственный способ заработать деньги, чтобы купить чашку кукурузы и фасоли», — рассказывает Ангелина.

Кризис в Карамодже совпал с тектоническими изменениями в международной гуманитарной системе. Уганда стала одной из первых жертв сокращения финансирования со стороны Агентства США по международному развитию (USAID), чей годовой бюджет ранее составлял колоссальные 42,8 миллиарда долларов. Исполнительный директор Угандского альянса за право на питание Агнес Кирабо в материале The Guardian называет вещи своими именами: правительство взяло на себя ведущую роль в разрешении гуманитарной катастрофы «в силу политической необходимости». Всемирная продовольственная программа (ВПП) была вынуждена резко свернуть свои миссии. В Уганде это привело к шокирующей статистике: постепенно прекратилась помощь для 63% беженцев.

Медицинские сводки из клиник Каабонга и Котидо, где лечат сотни детей с тяжелыми формами недоедания, не оставляют сомнений в масштабе беды. Отчеты за июнь показывают, что почти половина населения этих регионов находится в кризисном положении. Память о прошлых трагедиях свежа: по данным Комиссии по правам человека Уганды, голод 2022 года унес в регионе более 2 200 жизней. Повторения этого кошмара власти пытаются избежать любой ценой. Однако одной правительственной помощи, лишенной мощной международной поддержки, может оказаться катастрофически мало для полутора миллионов голодных ртов.