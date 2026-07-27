Выжили лишь двое: что известно о гибели боснийских туристов на Эльбрусе

Семеро туристов из Боснии и Герцеговины застряли на высоте около 5,1 километра на Эльбрусе. Один смог спуститься самостоятельно и позвать на помощь, второго эвакуировали спасатели. Остальные пятеро погибли. «Вечерняя Москва» рассказывает детали этой истории.

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Как туристы застряли на Эльбрусе

Группа из семи туристов из Боснии и Герцеговины отправилась покорять гору Эльбрус (Кабардино-Балкарская Республика) 25 июля. Среди них были две женщины и пятеро мужчин. Альпинисты совершали восхождение самостоятельно, без гидов. При этом они заранее зарегистрировали свой маршрут в МЧС.

По пути погода сильно ухудшилась: скорость ветра увеличилась до 45 километров в час. Один из альпинистов почувствовал себя плохо и сильно замерз, после чего его связка развернулась и отправилась в лагерь. Тем временем вторая связка продолжила восхождение к вершине. Туристы поднялись еще примерно на 150 метров, но поняли, что дальше погодные условия стали хуже.

— Через 150 метров мы тоже решили отказаться от восхождения. Когда мы закрепили перила на участке маршрута и поднялись выше, то увидели, что наверху ситуация еще хуже. Мы приняли решение возвращаться, — рассказывал позднее один из выживших иностранцев.

На тот момент альпинисты находились на высоте примерно 5,1 километра. Один из них смог самостоятельно спуститься с горы и сообщить о произошедшем.

Погибли пять человек

Около 21:21 на помощь к застрявшим на Эльбрусе туристам выдвинулись восемь спасателей. На тот момент у МЧС не было информации о травмировании или гибели альпинистов.

— В 21:21 поступила информация, что на седловине Эльбруса на высоте 5,1 километра зарегистрированная группа альпинистов не может спуститься самостоятельно и попросила о помощи. Предварительно, у участников группы травм нет, — сообщали в управлении МЧС по Кабардино-Балкарии.

Вскоре спасатели обнаружили тела двух участников группы — вероятно, они состояли в первой связке, которая отказалась от восхождения, но так и не добралась до лагеря. Предварительно, альпинисты замерзли насмерть. Затем был найден один выживший — его эвакуировали и доставили в больницу.

Тела остальных трех альпинистов обнаружили лишь утром 27 июля. Спасатели попытались спустить их вниз, но погода снова ухудшилась — на тот момент порывы ветра увеличились до 70 километров в час, началась сильнейшая пурга. Такие условия считаются критическими для нахождения на Эльбрусе.

В итоге из всей группы иностранцев выжили лишь двое. По факту гибели остальных пятерых туристов возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Ход разбирательств контролирует глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

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Причина трагедии

Следователям предстоит выяснить причину трагедии. Изначально предполагалось, что к гибели туристов привели их низкий уровень подготовки, непродуманный маршрут и решение идти в горы без профессионального гида. Однако в боснийском альпинистском клубе Vedro Zenica сообщили, что ранее иностранцы совершали сложные восхождения и часто бывали в походах. Это подтвердила дочь одного из погибших туристов Кривдича.

— Мой папа был гордым и преданным членом Vedro Zenica и вдохновлял других членов семьи на такие пешие прогулки. Он был счастлив, когда принес мне членский билет Vedro Zenica, и я буду хранить его, пока буду жива, — написала она на своей странице в соцсетях.

Выживший Харрис Адилович тоже заявил, что его товарищи были опытными альпинистами. На родине они тренировались каждые выходные, так как жили возле гор. По его мнению, трагедия произошла из-за неточного прогноза погоды: никто не ожидал, что на Эльбрусе начнутся сильный ветер и пурга.

— Поэтому дело не в недостаточной подготовке. Я думаю, главной причиной стал неверный прогноз погоды, — подчеркнул он в беседе с «Известиями».

За пару дней до этого на Эльбрусе произошла еще одна жуткая трагедия. Отец и его 11-летний сын сорвались с высоты более четырех тысяч метров во время восхождения на гору. В результате падения ребенок погиб, а его отец сломал обе ноги. Спасатели добрались до места происшествия лишь на следующий день.