В Киеве ушедший из воинской части мужчина зарезал знакомого

В Киеве задержали 30-летнего местного жителя, которого подозревают в убийстве знакомого во время совместного употребления алкоголя. Мужчина является военнослужащим и находится в статусе самовольно оставившего воинскую часть.

© Национальная полиция Украины

Преступление произошло в арендованной квартире Соломенского района. Там отдыхала компания из четырех человек — трех мужчин и женщины.

Во время застолья между двумя участниками компании началась словесная перепалка. По версии следствия, 30-летний киевлянин достал складной нож и несколько раз ударил 44-летнего знакомого, в том числе в область шеи.

Потерпевший скончался на месте от полученных ранений. О произошедшем правоохранителям сообщила находившаяся в квартире женщина.

Подозреваемого задержали. В полиции также уточнили, что ранее он был судим за преступления против собственности.

Мужчине предъявили обвинение в умышленном убийстве. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Следователи попросили суд отправить подозреваемого под стражу на время расследования.

Украинские кол-центры грабят Европу на баснословную сумму

Косиняк-Камыш усомнился в желании элит Украины вступать в ЕС