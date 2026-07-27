Сталкер с кислотой запугал бывшую девушку в российском регионе

В Санкт-Петербурге молодой человек больше двух месяцев преследует бывшую девушку. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, сталкер приезжает к дому экс-возлюбленной после работы, стоит под ее окнами и собирает информацию о том, что происходит в ее жизни. Ночью 4 июля молодой человек облил машину девушки химикатами, во второй раз для этого он использовал кислоту.

Причастность к повреждениям на машине сталкер отрицает, но продолжает девушке звонить, писать и требовать встречи. Он также требует вернуть ему деньги, которые были потрачены в отношениях.

Девушка написала заявление в полицию.

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