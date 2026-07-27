Суд обратил в доход России имущество экс-партнёра Иванова на 1,37 млрд рублей

Симоновский суд Москвы обратил в доход России имущество экс-партнёра бывшего замглавы Минобороны России Тимура Иванова Сергея Бородина на 1,37 млрд рублей.

«Конфисковать у Бородина имущество, эквивалентное сумме 1 млрд 372 млн рублей, полученное в результате совершения преступлений, в доход федерального бюджета России», — приводит РИА Новости решение суда.

Тимур Иванов не признал вину по делу о взятках на сумму 1,3 млрд рублей.

В июле 2025 года Мосгорсуд приговорил Иванова к 13 годам колонии по делу о растрате при покупке паромов для Керченской переправы и выводе свыше 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц».