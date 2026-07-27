Американка получила $15 млн компенсации за удаленный у нее мочевой пузырь

В США женщина получила $15 миллионов после того, как хирург случайно удалил ей мочевой пузырь, пишет Complex.

Женщина перенесла лапароскопическую операцию 1 марта 2023 года. Врачи должны были удалить доброкачественную кисту левого яичника, однако хирург по ошибке иссек практически весь мочевой пузырь. Позднее лабораторное исследование подтвердило, что удаленная ткань представляла собой полноценную стенку органа.

Ошибку обнаружили не сразу. После операции женщина вернулась в больницу с сильной болью, вздутием живота и неспособностью самостоятельно мочиться. Обследование показало, что от мочевого пузыря осталось слишком мало здоровой ткани, чтобы его можно было восстановить.

Более восьми месяцев пациентка жила с нефростомическими трубками, через которые моча отводилась непосредственно из почек. За это время она неоднократно сталкивалась с инфекциями мочевыводящих путей и почек. В октябре 2023 года женщине провели сложную реконструктивную операцию в Бостоне. Хирурги сформировали новый мочевой пузырь из участка кишечника. Однако последствия ошибки остались: пациентке по-прежнему необходимо несколько раз в день самостоятельно использовать катетер и регулярно наблюдаться у специалистов.

В июле 2026 года суд округа Кеннебек присудил женщине $15 миллионов. Супруг американки получил еще $1,25 миллиона за последствия, которые произошедшее оказало на их семейную жизнь.