Двух граждан Казахстана поймали на диверсии в российском регионе

В Ленинградской области двух граждан Казахстана приговорили к 12 годам колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Как установил суд, мужчины подожгли распределительный щит вышки сотовой связи в Ломоносовском районе в Ленинградской области. За диверсию куратор пообещал им 40 тысяч рублей. Оба были задержаны вскоре после совершенного преступления, когда попытались скрыться на такси.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали мигранта, устроившего поджог локомотива в депо.