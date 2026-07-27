Фигурант дела Тимура Иванова бизнесмен Бородин получил восемь лет колонии

Симоновский районный суд Москвы приговорил к восьми годам колонии за взяточничество предпринимателя Сергея Бородина - фигуранта уголовного дела в отношении бывшего заместителя Минобороны РФ Тимура Иванова, чье второе уголовное дело слушается в том же суде. Как уточнил ТАСС один из участников процесса, дело Бородина было рассмотрено в особом порядке в связи с полным признанием вины.

"Симоновский районный суд Москвы приговорил Бородина к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, со штрафом в размере 500 млн рублей. Фигурант вину признал в полном объеме и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В этой связи его дело было рассмотрено в особом порядке за несколько заседаний", - рассказал собеседник агентства.

Кроме того, суд постановил конфисковать имущество на сумму 1 млрд 372 млн рублей.