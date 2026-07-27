В России нашли «резиновые» квартиры с десятками мигрантов

Жительница Петропавловска-Камчатского «приютила» десятки мигрантов в своих квартирах. Внимание на ситуацию обратили в пресс-службе УМВД по Камчатскому краю.

Сотрудникам уголовного розыска города удалось найти две «резиновые» квартиры, принадлежавшие 51-летней местной жительнице. По информации оперативников, за период с января по май 2026 года женщина зарегистрировала в них 74 иностранца из ближнего зарубежья, однако те фактически там не проживали. При этом каждый из мигрантов ежемесячно платил россиянке по 1,5 тысячи рублей за ее услуги.

По факту фиктивной постановки на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении (статья 322.3 Уголовного кодекса РФ) возбудили уголовное дело. В данный момент подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что жители Ростова-на-Дону зарегистрировали в своих квартирах 146 мигрантов и поплатились за это.