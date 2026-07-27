«При переохлаждении люди ведут себя странно»: альпинист рассказал, как умирают в горах

Эльбрус за несколько дней забрал жизни 6 человек. Сначала трагедия произошла с группой альпинистов из Боснии и Герцеговины. Из 7 человек выжили только двое. На следующий день на Эльбрусе погиб альпинист из другой группы. Двое туристов попросили помощи на высоте около 5300 метров. Когда спасатели добрались до них, один уже умер от переохлаждения. Второго удалось эвакуировать.

О том, почему опытные люди гибнут на Эльбрусе, могла ли погода стать главной причиной и почему смерть коллег не останавливает других – в материале «МК».

Алексей Сергеев сам ходил на Эльбрус и участвовал в спасательных работах в Приэльбрусье. Альпинист-инструктор объяснил, насколько страшна погода для туристов.

– Группа иностранных альпинистов погибла в районе седловины Эльбруса на высоте около 5350 метров, где мало кислорода, да и погодные условия оставляют желать лучшего. Когда туристы там находились поднялся шквалистый ветер, пошел снег. Седловина - открытое место, там негде спрятаться, человек оказался на пустой площадке под ветром. Видимость упала, люди потеряли направление, не понимали, куда двигаться. Человеку могло казаться, что он идёт вниз, а на самом деле уходил в другую сторону.

– Но туристы были опытными.

– На Эльбрусе погибали даже сильные альпинисты, которые сами работали спасателями. Профессионалы лучше оценивают риски, но они не бессмертные. К тому же, опытные люди часто рассуждают так: я уже попадал в передряги, справлюсь и на этот раз.

– Погода стала причиной трагедии?

– Однозначно! Людям тяжело идти, когда ветер на высоте поднимается до 45 километров. А группа иностранных туристов шла, когда ветер был 70 километров в час. Это критично! Такой ветер сбивает дыхание, валит с ног, выдувает тепло.

– Что происходит с организмом в этот момент?

– Сначала человек мёрзнет, но пытается идти. Потом хуже двигается, слабеют руки, ноги становятся ватными. Затем он перестаёт нормально думать. При переохлаждении люди ведут себя странно. Человек не понимает, что с ним происходит. Садится на минутку, просит передохнуть. А встать уже не может. Мои знакомые рассказывали, что наблюдали, как человек в таком состоянии сел, снял перчатки и замолчал. Ему задавали вопросы, он не отвечал. И это опасный признак. Со стороны может казаться, что человек просто устал, а на самом деле он уже уходит.

– Какая страшная смерть!

– В горах любая смерть страшная. Но при переохлаждении человек не умирает мгновенно. Он слабеет, теряет способность двигаться, сознание как бы проваливается. Для тех, кто видел такое, это ужасно. Ведь человек ещё жив, но поднять, согреть и спустить его невозможно.

– В группе иностранных туристов были женщины. Им на такой высоте приходится тяжелее, чем мужчинам?

- У мужчин больше мышечной массы, им проще нести тяжёлый груз, они быстрее двигаются. Но в горах группа ориентируется по самому слабому. Если кому-то плохо – это проблема для всей группы. Неважно, мужчина это или женщина.

– Возраст имеет значение?

– Опытный 55-летний альпинист может быть сильнее 25-летнего новичка. Но на высоте и в непогоду запас прочности у всех быстро заканчивается.

– Один из туристов спустился и позвал на помощь. Почему он оставил остальных?

– В горах есть железное правило: если часть группы не может идти, а связи нет или нужна помощь, один-два самых сильных должны спускаться вниз и вызвать спасателей. Иначе погибнут все.

– Почему тела не могут быстро эвакуировать?

– На высоте 5300 метров каждый шаг даже без груза дается непросто. А если к тому же пурга и шквалистый ветер, спасатели рискуют сами. Они спустили два тела в том месте, где можно было работать. Но если остальные тела находятся выше или в более сложном месте, а погода плохая, никто не станет геройствовать. Спасатели тоже люди. Их задача - не погибнуть следом.

– С отправкой тел в Боснию и Герцеговину возникнут сложности?

– Это сложная бюрократическая процедура. Нужно получить документы о смерти, разрешения на перевозку, оформить перевозку. Для иностранцев это долго и дорого. Если у них не было страховки или покрытие ограничено, материальные расходы ложатся на родственников. Если возбуждено уголовное дело, тела могут задержать до необходимых процедур.

– После этой трагедии на Эльбрусе погиб ещё один альпинист от переохлаждения. Это о чём говорит?

– Значит, погода и состояние маршрута были такими, что лучше было отложить восхождение. Погода в двух случаях стала основной причиной трагедий. Туристам надо было грамотно оценить обстановку и вовремя развернуться. Но люди рискнули.

Почему трагедии не останавливают альпинистов от похода в горы – этот вопрос мы задали спортивному психологу Елене Марковой, которая работает в том числе и с альпинистами.

– У альпинистов психика устроена иначе. Эти люди прекрасно осознают, что смерть в горах возможна. Более того, они часто знают погибших лично или через одно рукопожатие. Но это никого не останавливает. Иногда, наоборот, они начинают рассуждать так: я должен быть умнее и осторожнее, чтобы избежать ошибок.

– Они понимают, что сами могут погибнуть?

– Понимают. Но человек не верит в собственную смерть. Он уверен, что с ним такое не случится. Так работает психика любого. И это нормально. Иначе мы бы вообще никуда не выходили.

Я общаюсь с альпинистами, и они объясняют свою страсть к горам тем, что походы дают им чувство жизни, свободы. Там всё настоящее: страх, дружба, красота, победа над собой. Для многих людей это просто не хобби, а способ почувствовать себя живым. В обычной жизни человек видит только работу и дом. Быт убивает эмоции. А в горах люди получают эмоции, адреналин.

– Это опасная зависимость?

– Любая зависимость опасна. Но тем, кто любит горы, важно постоянно повышать ставку. То есть после одной вершины, им хочется покорить следующую. После Эльбруса – Памир. После Памира – Гималаи. Возникает зависимостью от риска, эмоций, адреналина.

– Смерть коллег все-таки кого-то отпугивает?

– Отпугнуть может на время. Причем, на короткое. Альпинисты переживают трагедии, обсуждают. Но проходит месяц, сезон, год и они снова идут в горы.

– Почему погибшие туристы, явно понимая, что погода плохая все равно не развернулись обратно?

– Развернуться психологически трудно. Людям кажется, что надо потерпеть ещё немного и все получится. Но в горах такая психология убивает.