Балицкий сообщил о гибели пяти детей от удару ВСУ в Кирилловке

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о гибели пятерых детей в результате атаки Вооружённых сил Украины на базу отдыха в посёлке Кирилловка Мелитопольского городского округа. Трагедия произошла 25 июля.

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«Ещё пять маленьких наших жителей погибли 25 июля 2026 года в результате циничной, не имеющей никаких оправданий атаки врага на базу отдыха в Кирилловке», — заявил губернатор в своём Telegram-канале.

По предварительным данным, в ночь на 25 июля украинские беспилотники нанесли удары по базам отдыха на берегу Азовского моря. Всего, по разным данным, жертвами атаки стали от 8 до 12 человек, включая детей. Ранения получили около 20 человек. На месте работали оперативные службы, спасатели разбирали завалы, из-под которых удалось вызволить несколько человек, в том числе одного ребёнка.

Глава региона выразил глубокие соболезнования семьям погибших и подчеркнул, что у этой трагедии нет и не может быть никакого оправдания. «С 2022 года Запорожская область потеряла 17 детей», — напомнил Балицкий, приурочив своё заявление ко Дню памяти детей — жертв войны в Донбассе. Он призвал никогда не забывать о совершённых преступлениях против мирного населения.

Атака на гражданскую инфраструктуру в Кирилловке вызвала широкий общественный резонанс. Власти региона продолжают оказывать помощь пострадавшим и их семьям. Следственные органы фиксируют все обстоятельства произошедшего для привлечения виновных к ответственности. В Запорожской области объявлен траур по погибшим.

Ранее сообщалось, что в Крыму из-за атаки БПЛА обесточены несколько населённых пунктов.