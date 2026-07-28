Bild: совершивший наезд в Берлине перед терактом назвал себя сторонником ИГ

БЕРЛИН, 28 июля. /ТАСС/. Немецкие правоохранительные органы обнаружили в автомобиле Абдулы Баллута, подозреваемого в совершении наезда на группу людей в центре Берлина, мобильный телефон с видеопризнанием в том, что он является сторонником террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на источники в органах безопасности.

По информации издания, в телефоне была обнаружена видеозапись от 25 июля - дня совершения наезда. На видео мужчина заявляет о своей причастности к террористической организации "Исламское государство". Почему Баллут оставил свой телефон в автомобиле, пока неясно, отмечает газета.

Помимо мобильного телефона, в автомобиле правоохранители также нашли ножны от мачете. Само лезвие до сих пор не найдено - вероятно, Баллут избавился от него, констатирует Bild. Согласно новым данным, маршрут его побега пролегал прямо через толпу людей. Служебные собаки-ищейки смогли взять след и определить предполагаемый путь преступника, резюмирует газета.

Вечером 25 июля 21-летний гражданин Германии ливанского происхождения Абдул Баллут въехал на автомобиле в группу людей в районе парка Тиргартен в центре Берлина, где проходила акция в поддержку прав ЛГБТ-сообщества (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено). По информации силовых структур ФРГ, подозреваемый также напал на людей с мачете. От его действий погибла женщина, 29 человек пострадали. 26 июля нападавший был ликвидирован в ходе спецоперации.

12 мая Баллут был приговорен судом по делам несовершеннолетних к 1 году и 10 месяцам лишения свободы за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство". Генпрокуратура сочла приговор слишком мягким и подала апелляцию, в связи с чем решение суда не вступило в законную силу. Суд отменил действовавший ордер на арест, отметив, что "предварительное заключение служит в первую очередь обеспечению уголовного судопроизводства и не является заблаговременным наказанием".