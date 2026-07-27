Трехлетний ребенок выпал из автомобиля на ходу в Забайкалье

Вечером 24 июля в забайкальском городе Краснокаменске на проспекте Покровского из автомобиля Honda на ходу выпал ребенок. Об этом сообщил Telegram-канал «Госавтоинспекция Забайкалья».

По информации полиции, за рулем находилась 25-летняя женщина. На заднем сиденье был ее трехлетний сын. Он сидел в детском кресле, однако не был пристегнут ремнями безопасности. Это нарушение и привело к тому, что ребенок выпал из салона.

Серьезных травм удалось избежать. Ребенка доставили в ближайшее медицинское учреждение.

В отношении женщины вынесено постановление по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ («Нарушение правил перевозки детей»). Кроме того, в отношении матери несовершеннолетнего составлен административный материал по ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию»). Эти документы направлены на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних.