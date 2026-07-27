Жениха ударили ножом в сердце на свадьбе в Красноярске

Жениха заверзали во время свадебного торжества в Красноярске, отдыхающий из соседней компании вонзил ему нож в сердце. Об этой трагедии в понедельник, 27 июля, сообщили в Telegram-канале Mash.

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Праздник проходил в кафе «Уют» в Ачинске. В один момент между гостями молодоженов и другими посетителями заведения произошел конфликт, из-за чего жених пошел разбираться в ситуации.

Мужчина заступился за лучшего друга, за что оппонент пырнул его ножом в сердце. По словам родственников погибшего, врачи сделали жениху сложную операциюи и он пришел в себя, однако через несколько дней состояние ухудшилось.

После этого его доставили бортом санитарной авиации в Красноярск, где он скончался через девять дней. Убийца сам сдался правоохранительным органам, уточнили в публикации.

До этого в США жених погиб в авиакатастрофе через несколько минут после свадебной церемонии, невеста чудом осталась жива.Трагедия произошла 29 мая в Доусонвилле. В тот день проходила свадьба 25-летнего Дэйва Фиджи и Дженни. Молодожены планировали отправиться на медовый месяц в Атланту на вертолете.