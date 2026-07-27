В Москве мужчина похитил 6 млн рублей у женщины под предлогом лечения ее ребенка

Мужчина похитил у москвички более 6 млн рублей под предлогом организации лечения ее ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

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"Мужчина обвиняется в хищении мошенническим путем более 6 млн рублей у женщины под предлогом организации лечения ее ребенка. Обвиняемый, узнав, что потерпевшая ищет частную клинику для оказания медицинской помощи ребенку, предложил свои услуги. В начале сентября 2025 года он передал женщине поддельные документы с расчетом стоимости лечения и организовал звонок через мессенджер якобы от представителя клиники, который подтвердил условия лечения", - говорится в сообщении.

В дальнейшем мужчина переписывался с жертвой с различных акаунтов, как от своего имени, так и от имени представителя клиники. После обращения потерпевшей напрямую в клинику, выяснилось, что ни одного платежа на счет медицинского учреждения не поступало. А обвиняемый перестал выходить на связь, деньги он потратил на погашение своих долгов.

Как добавили в пресс-службе, злоумышленнику 1983 года рождения предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Он заключен под стражу.