В Петербурге вынесли приговор теневым банкирам, обналичившим 4 млрд рублей

Суд в Санкт-Петербурге приговорил к срокам в колонии трех мужчин, которые занимались незаконной банковской деятельностью, обналичив свыше 4 млрд рублей и получив преступный доход в размере более 40 млн рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Дзержинский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Владислава Рейна, Петра Токарева, Андрея Фалько, признанных виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность), п. "б" ч. 3 ст. 193.1 и п. "а", "б" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов)", - говорится в сообщении.

Рейна суд приговорил к семи годам колонии строгого режима со штрафом в 900 тыс. рублей, Токарева - к 5,5 года колонии общего режима со штрафом в 400 тыс. рублей, Фалько - к 6,5 года колонии общего режима со штрафом в 900 тыс. рублей.

Об аресте фигурантов сообщалось в феврале 2019 года. Как установило следствие, не позднее июня 2014 года Рейн разработал преступный план и привлек обоих сообщников к его реализации. Злоумышленники зарегистрировали 52 юридических лица (часть из которых была оформлена на участников преступной группы, часть - на неосведомленных лиц), открыли расчетные счета и обеспечили заключение договоров дистанционного банковского обслуживания в легальных кредитных организациях на территории России. Это было сделано для ведения незаконной банковской деятельности: осуществления переводов денежных средств по счетам клиентов в иностранной валюте. При этом сообщники предоставляли кредитным организациям ложные сведения о назначении операций и оказывали кассовое обслуживание клиентам, заинтересованным в получении наличных денег, взимая за это плату в размере не менее 1% от суммы средств, поступивших на счета подконтрольных им компаний.

В общей сложности в нелегальную кредитную организацию от клиентов поступило для обналичивания и транзитных банковских операций не менее 4,4 млрд рублей, из которых не менее 2,1 млрд рублей были перечислены в организованную группу. В результате Рейн извлек преступный доход в размере не менее 44 млн рублей, из которых 21,5 млн фигуранты разделили между собой. Кроме того, участники группы перевели более €3 млн со счета юрлица на счет нерезидента.