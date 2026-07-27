В Башкирии после взрыва газа в доме слесарей газовой службы отправили в колонию

Суд в Башкирии отправил в колонию-поселение на три года четыре месяца слесарей газовой службы по делу о взрыве газа в многоквартирном доме города Стерлитамака. Об этом сообщили в Верховном суде республики.

"Суд признал 59-летнего слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования и 29-летнего слесаря аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве виновными и назначил каждому наказание в виде 3 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с газоопасными работами, на срок 2 года 6 месяцев", - говорится в сообщении.

Суд установил, что 2 июля 2024 года подсудимые прибыли на вызов о загазованности в доме. Они обнаружили утечку газа, но не приняли необходимых мер по обеспечению безопасности. Один из подсудимых повернул ручку варочной газовой панели, что привело к срабатыванию электроподжига.

"Искра привела к воспламенению и двухстадийному объемному взрыву газовоздушной смеси природного газа в помещениях квартиры и на площадке лестничной клетки второго этажа первого подъезда. Это повлекло по неосторожности смерть одного человека, причинение тяжкого вреда здоровью троим, телесных повреждений иной степени тяжести у пятерых человек и крупный ущерб на общую сумму более 19 млн рублей. Подсудимые вину в совершенном преступлении не признали", - говорится в сообщении.

За потерпевшими признано право на возмещение причиненного преступлением материального вреда.

2 июля 2024 года в результате взрыва газа на втором этаже девятиэтажного дома погибла женщина, пострадали несколько человек, из них двое детей, они были госпитализированы в больницу Стерлитамака. По данным прокуратуры Башкирии, взрыв произошел в момент проведения работ газовой службой.