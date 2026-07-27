Украинскую пару избили в Польше за родную речь

В польском Вроцлаве двое неизвестных мужчин спортивного телосложения жестоко избили украинскую пару после того, как услышали их украинский акцент. Инцидент произошел на выходе из магазина. Перед этим между сторонами возник конфликт из-за очереди.

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"Когда я прибыл на место, она вся была залита кровью. У Макса подозрение на сотрясение мозга, у него разбито лицо и голова", — написал брат пострадавшей девушки Павел на своей странице на платформе X, добавив, что его сестра получила несколько ударов по лицу, у нее также порвано ухо и травмы от электрошокера.

По его словам, нападавшие хвастались тем, что причиной агрессии стала именно украинская речь.

Обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются правоохранительными органами. Если следствие подтвердит, что нападение было совершено на почве национальной ненависти, это станет отягчающим обстоятельством для злоумышленников.

Напомним, ранее в польском городе Плоцк произошел аналогичный инцидент, когда в общественном автобусе неизвестный мужчина избил 15-летнего украинского подростка и его спутницу из-за разговора на украинском языке. Как сообщал местный телеканал TVP Warszawa, агрессор потребовал говорить исключительно по-польски, после чего силой вытолкнул подростков на улицу.